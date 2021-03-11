

Алавердашвили: Грузия остается «красной зоной» на туристической карте

11.03.2021 13:44





«Поставки вакцины в Грузию опаздывают, и это в то время, когда вакцинация проводится почти во всех странах мира, Грузия считается опасной зоной для туристов, так что из-за задержек с вакциной Грузия по-прежнему остается "красной зоной" на туристической карте мира", - так считают в Ассоциации гостиниц и ресторанов.



Президент ассоциации недоволен инертностью правительства и поясняет в разговоре с report.ge, что все, что делается, делается для фасада. Реально для бизнеса и населения в стране ничего не было сделано. По словам Шалвы Алавердашвили, Грузия открыла небо для туристов, но одного возобновления авиарейсов недостаточно, чтобы страна приняла большой поток туристов.



Алавердашвили утверждает, что туристы меньше интересуются Грузией. По его словам, в ближайшем периоде у гостиниц почти нет гарантированных бронирований номеров.



«Грузия в настоящее время входит в список стран, в которых вакцинация ещё не началась, по этой причине страны не направляют своих граждан напрямую, и призывают их воздерживаться от поездок. У нас есть только неподтвержденные бронирования, в основном из стран постсоветского пространства. Правительства европейских стран не напрямую, но во внутренней переписке призывают граждан воздерживаться от поездок в страны, где вакцинация еще не началась. Это обычное дело», - заявил report.ge Шалва Алавердашвили.



Туроператор Эка Хоргуани говорит, что интерес туристов к Грузии вырос в течение последних трех недель, но как только они узнают об отсутствии в стране вакцинации, они воздерживаются от планирования туров.



«Интерес высок в соседних странах, Турции, Азербайджане, Украине, но отсутствие вакцинации вынуждает их откладывать туры. Из Германии в середине апреля должна была приехать группа туристов из 30-ти человек, но они воздержались от поездки и пообещали возобновить с нами контракт после активизации вакцинации", - заявила report.ge директор "Кинг Тур" Эка Хоргуани.



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