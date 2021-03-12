

В грузинских банках депозиты дешевеют, кредиты дорожают

12.03.2021 14:17





Грузинские коммерческие банки еще раз снизили проценты на депозиты, что по идее, должно было бы привести также к снижению процентов и на кредиты. Однако этого не произошли – проценты на займы не только на сократились, но и выросли. В особенности, это касается кредитов в национальной валюте.



В Ассоциации банков Грузии заявляют, что снижение процентов на вклады не носит систематический характер, и в настоящее время оно минимальное – максимум на 1%.



«Проценты на депозиты снизили лишь некоторые банки, так что мы не можем сказать, что вся банковская система приняла такое решение. По сути, это следующий этап политики дедолларизации, которая предусматривает сокращение роли иностранной валюты в экономике страны. У банков очень высокая ликвидность в долларах, и с учетом регуляций, вполне следовало ожидать, что проценты на депозиты в иностранной валюте снизятся» - заявил глава Ассоциации банков Грузии Александр Дзнеладзе.



По его словам, одной из проблем дедолларизации является то, что несмотря на низкие проценты выгоды, граждане продолжают размещать свои сбережения преимущественно в долларах, а не в лари, хотя процент выгоды в национальной валюте значительно выше.



«Соответственно, одной из целей снижения процентов на вклады в долларах является увеличение интереса клиентов к размещению вкладов в национальной валюте. Сейчас мы ожидаем рост активности на этом направлении. Что касается процентов, то некоторые банки увеличили проценты на кредиты исходя из своих рисков, и мы не можем сказать, что это системное явление, которое в равной степени относится ко всех банкам» - заявил глава Ассоциации.



По его словам, росту процентов кредитов способствовало и то, что сейчас, в период пандемии, кредитная активность снижена, и как только ситуация нормализуется, кредитование начнет расти, тогда и проценты начнут снижаться



Экс-президент Нацбанка, ныне оппозиционер Роман Гоциридзе уверен, что среди банков имеет место картельное соглашение, и они вместе, согласованно снизили проценты на депозиты, и увеличили на кредиты.



«В банковской системе Грузии размещено вкладов на сумму 32 млрд. лари, из них 62% - в иностранной валюты. Если говорить о вкладах физических лиц, то этот показатель значительно выше, примерно 77%, в основном в долларах. Подавляющее большинство депозитов размещены в двух крупнейших банках, и они параллельно, одновременно снизили проценты на вклады в иностранной валюте и увеличили на кредиты» - заявил политик.



По его словам, проценты на депозиты в иностранной валюте настолько низкие, что для вкладчиков они не имеют никакого экономического смысла – примерно 1, 25%-1, 35% в год.



«При этом можно было бы предполагать, что параллельно сократятся проценты на кредиты и потребители хоть немного вздохнут с облегчением. Но этого не случилось – в прошлом году они сделали примерно то же самое – снизили проценты на вклады, но при этом кредиты в долларах выросли почти на 1%, а в лари вместо того, чтоб снизиться остались неизменными. Что в это время делает регулятор, антимонопольная служба? Ничего не делают» - заявил Роман Гоциридзе.



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