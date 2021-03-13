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С сегодняшнего дня торговые центры и рынки будут работать и по выходным


13.03.2021   11:25


С сегодняшнего дня торговые центры и рынки будут работать, включая субботу и воскресенье. О смягчении ограничений премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил 24 февраля, по завершении заседания межведомственного совета.

До этого торговые центры и рынки работали с понедельника по пятницу включительно.

Вместе с тем, как известно, с 15 марта возобновят функционирование спортзалы при соблюдении определенных регуляций.

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