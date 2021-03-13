|
|
|
С сегодняшнего дня торговые центры и рынки будут работать и по выходным
13.03.2021 11:25
С сегодняшнего дня торговые центры и рынки будут работать, включая субботу и воскресенье. О смягчении ограничений премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил 24 февраля, по завершении заседания межведомственного совета.
До этого торговые центры и рынки работали с понедельника по пятницу включительно.
Вместе с тем, как известно, с 15 марта возобновят функционирование спортзалы при соблюдении определенных регуляций.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна