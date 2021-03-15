

В январе-феврале внешнеторговый оборот Грузии снизился на 12 процентов

15.03.2021 13:15





По экспресс-данным Национальной службы статистики, в январе-феврале 2021 года внешнеторговый оборот в Грузии (без учета недекларированной торговли) составил 1 654,0 млн. долларов США, что на 12,0 процента меньше соответствующего периода прошлого года.



Из них экспорт составил 494,7 миллиона долларов США (-6,8%), импорт — 1 159,3 миллиона долларов (-14,1 процента).



По данным Национальной службы статистики, отрицательное сальдо торгового баланса в январе-феврале 2021 года составило 664,6 млн долларов США и 40,2 процента внешнеторгового оборота.



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