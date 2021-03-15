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Проект Грузинской железной дороги и ЕС TWINNING будет реализован
15.03.2021 16:00
Проект TWINNING, направленный на развитие сектора железнодорожного транспорта в Грузии будет реализован с Европейским Союзом. Об этом сообщили в министерстве экономики и устойчивого развития.
По данным ведомства, бюджет проекта, который полностью финансируется Европейским союзом, составляет 1 250 000 евро. Срок реализации проекта - 24 месяца.
По их словам, министерство экономики и устойчивого развития Грузии запустило проект государственных услуг - «Поддержка сближения правовой и институциональной базы Грузии с законодательством ЕС в сфере железнодорожного транспорта».
Основная цель проекта - способствовать приближению к соответствующим стандартам и нормам ЕС в области железнодорожного транспорта в Грузии и укреплению нормативно-правовой базы в этой области.
По сообщению министерства экономики и устойчивого развития, в рамках проекта будут подготовлены правовые акты для приведения законодательства Грузии в соответствие с законодательством ЕС. Кроме того, будет разработан программный документ для развития сектора железнодорожного транспорта, подготовлена соответствующая документация.
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