

Проект Грузинской железной дороги и ЕС TWINNING будет реализован

15.03.2021 16:00





Проект TWINNING, направленный на развитие сектора железнодорожного транспорта в Грузии будет реализован с Европейским Союзом. Об этом сообщили в министерстве экономики и устойчивого развития.



По данным ведомства, бюджет проекта, который полностью финансируется Европейским союзом, составляет 1 250 000 евро. Срок реализации проекта - 24 месяца.



По их словам, министерство экономики и устойчивого развития Грузии запустило проект государственных услуг - «Поддержка сближения правовой и институциональной базы Грузии с законодательством ЕС в сфере железнодорожного транспорта».



Основная цель проекта - способствовать приближению к соответствующим стандартам и нормам ЕС в области железнодорожного транспорта в Грузии и укреплению нормативно-правовой базы в этой области.



По сообщению министерства экономики и устойчивого развития, в рамках проекта будут подготовлены правовые акты для приведения законодательства Грузии в соответствие с законодательством ЕС. Кроме того, будет разработан программный документ для развития сектора железнодорожного транспорта, подготовлена соответствующая документация.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





