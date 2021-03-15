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ICR-групп: Покупатели приобретают только необходимые вещи
15.03.2021 17:34
По словам главы ритейл-компании ICR-групп Кахи Хазарадзе, в настоящее время основным приоритетом компании является сохранение уже имеющихся брендов, что касается появления новых, то в первую очередь это зависит от степени экономической стабильности в стране.
«В сложившейся ситуации мы даже не рассматриваем возможность привлечения в Грузию новых брендов, самое главное сейчас сохранить хотя бы те, которые есть. Что касается покупательской активности, пока сложно делать какие-либо далеко идущие выводы, так как 13-14 марта была первая неделя, когда торговые центры работали на выходные. Соответственно, для полноценного анализа ситуации прошло слишком мало времени» - заявил глава компании.
По его словам, судя по предварительным оценкам, в настоящее время шопинг перестал быть терапией, и большинство покупателей приобретают только то, что им необходимо.
«Спонтанных покупателей, которые могли заглянуть в магазины и купить товары, которые им не обязательно нужны, очень мало. В основном все приходят в торговый центр уже зная, что им нужно, и покупают только самые необходимые вещи. У населения очень много финансовых проблем, в первую очередь девальвация лари, которая привела к значительному подорожанию товаров. К этому добавилось то, что у многих кредиты в долларах, заработки в лари, соответственно, им проценты, которые им приходится платить выросли, а доход остался неизменным. Плюс массовая безработица из-за пандемии» - заявил Каха Хазарадзе.
По его словам, сегодня ритейл работает в основном на товары первой необходимости, соответственно, сложно сказать, что будет дальше.
ICR-групп – одна из самых крупных грузинских ритейл-компаний, в которой трудоустроено до 1000 человек. Компания представляет в Грузии интересы крупных международных производителей одежды, обуви, аксессуаров и мебели.
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