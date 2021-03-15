

Весенний прогноз: инфляция в России должна пойти на спад

15.03.2021 17:55







По данным Минэкономразвития, как сообщает информационное агентство ТАСС, март 2021 г. должен стать переломным: экономика страны наконец-то пройдет пик годовой инфляции, после чего ее темпы замедлятся. Росстат также отмечает ускорение этого процесса до 5,67 %, что вызвало повсеместный рост цен на 0,78 %.



Однако реальная картина выглядит тревожной: ведь настоящее взвинчивание цен четырехкратно превысило показатели официальной статистики. Например, если сравнивать минувшие декабрь и январь, то только в категории товаров повседневного спроса их стоимость выросла на 3 % вместо 0,7 %, заявленных прежде.



И хотя мировой кризис на фоне бушующей пандемии COVID-19 затронул практически все государства, именно в РФ цены на сахар выросли в 3 раза быстрее, чем в других странах. Это подтвердил в интервью «Интерфаксу» Сергей Носенко — президент ассоциации АСКОНДа, которая занимается вопросами кондитерской промышленности. Он назвал нонсенсом ситуацию, когда тонна белого сахара на Лондонской бирже стоит $486,4, а в России на Национальной товарной — $581,2.



Еще одна проблема — обвал отечественного производства не только этого продукта, но и подсолнечного масла. Не лучше обстоят дела и с промышленными товарами, январские цены на которые в нынешнем году оказались на 7 % выше, чем за аналогичный период минувших лет.



И хотя по наблюдениям специалистов в начале года обычно замедляются темпы инфляции, в январе 2021 г. все пошло не так: из-за пандемии многие страны закрыли границы, и россияне остались отдыхать дома, активно тратя деньги в своих городах.



Неудивительно, что такой скачок цен привел к повышению потребности населения в кредитах, включая краткосрочные займы. Сейчас одолжить таким способом деньги с высокой степенью вероятности одобрения заявки можно, перейдя



Однако есть надежда на то, что худшее уже позади, и поэтому в экономической ситуации все-таки наметился переломный момент. Возможно, уже очень скоро зарплаты и покупательная способность граждан постепенно станут увеличиваться, а рост цен не будет чересчур стремительным и скачкообразным. По данным Минэкономразвития, как сообщает информационное агентство ТАСС, март 2021 г. должен стать переломным: экономика страны наконец-то пройдет пик годовой инфляции, после чего ее темпы замедлятся. Росстат также отмечает ускорение этого процесса до 5,67 %, что вызвало повсеместный рост цен на 0,78 %.Однако реальная картина выглядит тревожной: ведь настоящее взвинчивание цен четырехкратно превысило показатели официальной статистики. Например, если сравнивать минувшие декабрь и январь, то только в категории товаров повседневного спроса их стоимость выросла на 3 % вместо 0,7 %, заявленных прежде.И хотя мировой кризис на фоне бушующей пандемии COVID-19 затронул практически все государства, именно в РФ цены на сахар выросли в 3 раза быстрее, чем в других странах. Это подтвердил в интервью «Интерфаксу» Сергей Носенко — президент ассоциации АСКОНДа, которая занимается вопросами кондитерской промышленности. Он назвал нонсенсом ситуацию, когда тонна белого сахара на Лондонской бирже стоит $486,4, а в России на Национальной товарной — $581,2.Еще одна проблема — обвал отечественного производства не только этого продукта, но и подсолнечного масла. Не лучше обстоят дела и с промышленными товарами, январские цены на которые в нынешнем году оказались на 7 % выше, чем за аналогичный период минувших лет.И хотя по наблюдениям специалистов в начале года обычно замедляются темпы инфляции, в январе 2021 г. все пошло не так: из-за пандемии многие страны закрыли границы, и россияне остались отдыхать дома, активно тратя деньги в своих городах.Неудивительно, что такой скачок цен привел к повышению потребности населения в кредитах, включая краткосрочные займы. Сейчас одолжить таким способом деньги с высокой степенью вероятности одобрения заявки можно, перейдя по ссылке на сервис с предложениями от МФО. Как правило, такая услуга широко востребована среди малоимущих и среднего класса, когда из-за локдауна многие временно потеряли работу и вынуждены были как-то перебиваться от зарплаты до зарплаты.Однако есть надежда на то, что худшее уже позади, и поэтому в экономической ситуации все-таки наметился переломный момент. Возможно, уже очень скоро зарплаты и покупательная способность граждан постепенно станут увеличиваться, а рост цен не будет чересчур стремительным и скачкообразным.



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