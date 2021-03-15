

Общественный вещатель возобновил аукцион по продаже недвижимости

15.03.2021 18:32





Общественный вещатель строит новое здание. Недвижимость, расположенная на улице Костава №68 в Тбилиси, выставлена ​​на аукцион.



Первый аукцион был объявлен ​​16 июня 2020 года на максимальный период в один месяц, на котором была объявлена первоначальная стоимость объекта в 40 миллионов долларов (эквивалент в лари), но аукцион не состоялся из-за отсутствия заинтересованной стороны.



Менеджмент Общественного вещателя повторно вынес имущество на аукцион с 10% скидкой — 36 млн. долларов (эквивалент в лари), но аукцион все вновь не состоялся.



Недвижимость в третий раз была выставлена на торги с очередной скидкой 10%, — 32,4 млн. долларов (эквивалент в лари), однако покупатель и на этот раз не объявился.



Впоследствии, из-за ухудшения эпидситуации и избирательных процессов в стране, руководство вещателя приняло решение временно приостановить процедуры аукциона.



На данном этапе, Общественный вещатель продолжает предлагать инвесторам принадлежащую ему недвижимость. Объявлен соответствующий аукцион — имущество будет выставлено на аукцион по начальной цене 96 904 512 лари с максимальным сроком проведения аукциона в один месяц.





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