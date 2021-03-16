

В Тбилиси вводится новая интегрированная система транспортной схемы

16.03.2021 11:16





С 1 апреля в Тбилиси будет задействована новая интегрированная система транспортной схемы, предусматривающая изменение тарифа на проезд в новых синих микроавтобусах.



Согласно изменению, проезд в 300 синих микроавтобусах будет стоить 50 тетри вместо 80 и подразумевает, что, взяв один раз билет, пассажир сможет передвигаться на метро, ​​автобусе и маршрутке в течение полутора часов.



Как говорит в интервью «IPN» вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе, пассажиры микроавтобусов также будут пользоваться всеми теми льготными условиями, которые сейчас действуют в метро и автобусах.



Что касается полной замены микроавтобусов, как отмечает Хмаладзе, до конца 2021 года в Тбилиси будет 1000 микроавтобусов, и существующий парк желтых микроавтобусов будет полностью заменен.



«До конца этого года мы полностью заменим эти микроавтобусы, будут ездить новые синие микроавтобусы Повышение тарифов на микроавтобусы на повестке дня не стоит и не обсуждается. Учитывая, что мы проводим транспортную политику, ориентированную на общественный транспорт, было важно синхронизировать микроавтобус с метро и автобусами, а также интегрировать его в систему оплаты. Именно исходя из этого стоимость проезда в микроавтобусах, включенных в интегрированную систему, была установлена ​​в размере 50 тетри. Это был для нас приоритет номер один», - сказал Хмаладзе, добавив, что теперь сеть микроавтобусов синхронизирована с автобусами и метро и реально стала соединяющим их средством.



«Как известно, у нас действует 90-минутный режим бесплатной пересадки между метро и автобусом, а это значит, что, заплатив один раз в метро или автобусе, вы в течение 90 минут сможете пересесть бесплатно, теперь в эту систему включен и микроавтобус. Это означает, что пересадка из микроавтобуса в автобус или метро и наоборот будет бесплатной в течение 90 минут. Во-вторых, в автобусах и метро действовал льготный тариф для студентов, школьников, учителей, социально незащищенных, ветеранов, ​​и этот режим будет перенесен и в микроавтобусы», - сказал Ираклий Хмаладзе.



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