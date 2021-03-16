

В январе-феврале внешнеторговый оборот Грузии снизился на 12%

16.03.2021 11:50





В январе-феврале 2021 года внешнеторговый оборот в Грузии (без учета недекларированной торговли) составил 1 654,0 млн. долларов, что на 12 % меньше показателя соответствующего периода прошлого года. Таковы экспресс-данные Национальной службы статистики.



При этом показатель экспорта составил 494,7 миллиона долларов (-6,8%), импорт — 1 159,3 миллиона долларов (-14,1%).



По данным Национальной службы статистики, отрицательное сальдо торгового баланса в январе-феврале 2021 года составило 664,6 млн долларов, то есть 40,2% внешнеторгового оборота.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





