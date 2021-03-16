

В Грузии возросло количество пользователей фиксированного интернета

16.03.2021 12:05





По данным Национальной комиссии по коммуникациям Грузии (GNCC), в 2020 году в стране возросло количество абонентов фиксированного интернета. Их число увеличилось на 57 тысяч и достигло 998 тысяч абонентов.



Из 998 тысяч абонентов фиксированным интернетом пользуются 950 000 домохозяйств, следовательно, показатель числа абонентов имеющих доступ в интернет возрос достигнув 86%.



GNCC отмечает, что в 2013 году этот показатель составлял 45%, сегодня он увеличился вдвое:



«Важно и позитивно то, что 84% абонентов фиксированного интернета используют оптические технологии. Грузия опережает 28 стран Европы по использованию оптического Интернета — анализ был проведен международной организацией FTTH Council, изучающей развитие оптической сети в Европе».



Национальная комиссия по коммуникациям Грузии сообщает, что согласно последнему отчету организации за 2019 год, среднее использование оптоволоконной технологии (FTTH / B) в 28 европейских странах составило 43,3%, тогда как на конец 2019 года в Грузии этот показатель был равен 67%. Результаты отчета совета FTTH Council за 2020 год будут представлены общественности, как только он будет опубликован.



Согласно данным, годовой темп развития технологий оптической связи в странах ЕС с 2016 по 2019 год составил 12,2%, а в Грузии он был вдвое выше — 24%. Что касается данных за 2020 год, то, по данным GNCC, аналогичный показатель в Грузии в период 2016-2020 годов составил 15,6%.



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