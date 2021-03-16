

Турнава: На Совете ассоциации у нас будет возможность обсудить проект Анаклия

16.03.2021 12:21





По заявлению министра экономики и устойчивого развития Натии Турнава, правительство Грузии сделает все, чтобы в проект Анаклии включились западные инвесторы.



Как сообщила Турнава журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос о порте Анаклия, проект важен для Грузии как экономически, так и стратегически, и политически.



«На Совете ассоциации у нас будет возможность говорить о проекте Анаклия. По поручению премьер-министра Ираклия Гарибашвили мы возобновили работу по поиску инвестора для порта Анаклия и подготовке тендера. Мы ознакомим с этой информацией наших европейских партнеров. Одно из направлений нашего обсуждения - это больше связей и отношений через Черное море, больше транспортных сервисов, включая усиление портовой инфраструктуры. Мы сделаем все, и в этот проект войдут западные инвесторы. Это для нас очень важно как экономически, так и стратегически, и политически», - сказала Турнава.



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