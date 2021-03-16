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Полеты через воздушное пространство Грузии сократились на 61%
16.03.2021 13:39
В феврале 2021 года через воздушное пространство Грузии было осуществлено на 61% меньше полетов, чем в феврале 2020 года - в частности, 4 426 рейсов.
Это также на 59% меньше, чем в феврале 2019 года, когда через территорию Грузию было осуществлено 10 886 полетов, тогда как в феврале 2020 года – 11 233.
Главной причиной сокращения перелетов через воздушное пространство Грузии является ограничение полетов по причине пандемии.
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