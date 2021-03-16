Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Полеты через воздушное пространство Грузии сократились на 61%


16.03.2021   13:39


В феврале 2021 года через воздушное пространство Грузии было осуществлено на 61% меньше полетов, чем в феврале 2020 года - в частности, 4 426 рейсов.

Это также на 59% меньше, чем в феврале 2019 года, когда через территорию Грузию было осуществлено 10 886 полетов, тогда как в феврале 2020 года – 11 233.

Главной причиной сокращения перелетов через воздушное пространство Грузии является ограничение полетов по причине пандемии.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна