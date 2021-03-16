

Азербайджанские туроператоры встретились с послом Грузии

16.03.2021 19:43





Сегодня, 16 марта, в посольстве Грузии состоялась встреча посла Зураба Патарадзе с ведущими туроператорами Азербайджана. На встрече также присутствовали: глава департамента Государственных авиалиний Азербайджана AZAL Ниязи Гасанов, директор департамента по международным связям Государственного агентства по туризму Севиндж Зейнал и председатель Ассоциации туристических агентств Руфат Гаджиев.



В начале встречи посол Грузии проинформировал гостей о достигнутой между сторонами договоренности о возобновлении авиасообщения Баку-Тбилиси-Баку с 19 марта этого года.



Особое внимание посол Грузии уделил текущей ситуации в сфере туризма. Он отметил, что пандемия коронавируса как во всем мире, так и в Грузии, сильно ударила по сектору, но в последнее время эпидемиологическая ситуация в Грузии позволяет активизировать эту сферу, уже открылись зимние горнолыжные курорты и начали функционировать гостиницы и рестораны.



Зураб Патарадзе отметил, что эпидемиологическая ситуация в Грузии улучшилась, первая партия вакцины COVID-19 уже ввезена в страну, 15 марта успешно начался первый этап вакцинации.



Зураб Патарадзе также рассказал о программах помощи, разработанных правительством Грузии для работников сферы туризма, а также о мерах, запланированных для продвижения и развития туристического сегмента в постпандемический период, об углублении сотрудничества в сфере туризма между двумя дружественными странами и важности задействования совместных туристических пакетов.



Зураб Патарадзе проинформировал присутствующих о возобновлении полетов в Грузию из разных стран мира, а также о последних регуляциях, введенных в Грузии для иностранцев, желающих въехать в страну, в том числе граждан Азербайджанской Республики. Патарадзе подчеркнул, что Грузия готова к приему туристов из разных стран всего мира.



Представитель Государственных авиалиний Азербайджана "AZAL" ознакомил участников встречи с расписанием рейсов Баку-Тбилиси-Баку, а также с регуляциями, установленными в Бакинском международном аэропорту и на борту самолета.



Организованная в посольстве встреча продолжилась в режиме вопрос-ответ, а по окончании мероприятия приглашенным гостям были переданы наборы грузинских вин.



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