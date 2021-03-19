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Посольство США: Правительство США продолжает поддерживать экономический рост Грузии
19.03.2021 12:25
Правительство США продолжает поддерживать экономический рост Грузии и усилия, чтобы при открытии страны для туризма все части общества смогли воспользоваться новыми экономическими возможностями, — об этом говорится в заявлении посольства США в Грузии.
В частности, посольство откликается на новую инициативу, запущенную в Батуми при финансовой поддержке USAID/Georgia.
«Инициатива, начатая в Батуми, финансируемая USAID/Georgia, уже помогла 150 людям найти работу в сфере менеджмента гостеприимства на полный рабочий день, а 50 специалистам пообещали работу после того, как ограничения в связи с пандемией будут сняты.
В общей сложности более 430 человек из Аджарии, Гурии, Имерети и Самегрело прошли обучение менеджменту в сфере гостеприимства по инициативе развития кадровых ресурсов, которую разработал партнер частного сектора Key Management Solutions.
На этой неделе участники проекта встретились с сотрудниками службы экономического роста USAID, чтобы обсудить, как квалифицированные специалисты могут помочь туристической индустрии восстановиться после пандемии и создать более крепкую силу для долгосрочного роста Грузии.
Специалисты с международным сертификатом в сфере гостеприимства будут повышать уровень обслуживания, ожидания выполнения работы и зарплаты для квалифицированных кадров в Западной Грузии», — говорится в информации.
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