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Госдолг Грузии за год вырос на 2,1 млрд. долларов
22.03.2021 13:14
Это самый высокий показатель роста за прошедшие годы. К настоящему времени внешний государственный долг Грузии составляет 7,8 млрд. долларов.
Крупнейшими кредиторами страны являются Азиатский банк развития (1,7 млрд.), Международная Ассоциация развития (906 млн.), Международный банк реконструкции и развития (1,1 млрд. долларов).
Одной из причин роста является получение крупных международных кредитов в связи с пандемией и ее экономическими последствиями
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