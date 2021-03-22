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Госдолг Грузии за год вырос на 2,1 млрд. долларов


22.03.2021   13:14


Это самый высокий показатель роста за прошедшие годы. К настоящему времени внешний государственный долг Грузии составляет 7,8 млрд. долларов.

Крупнейшими кредиторами страны являются Азиатский банк развития (1,7 млрд.), Международная Ассоциация развития (906 млн.), Международный банк реконструкции и развития (1,1 млрд. долларов).

Одной из причин роста является получение крупных международных кредитов в связи с пандемией и ее экономическими последствиями

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