

В феврале Грузия импортировала рекордное количество зерна

22.03.2021 13:14





В феврале 2021 года Грузия из 3 стран мира импортировала рекордное количество зерна – в частности, в этот период в страну было завезено 37 877 тонн зерна, что на 103% больше, чем в феврале 2020 года.



Общая стоимость импортированного продукта составила 9, 2 млн. долларов, тогда как в феврале 2020 года – 4, 1 млн.



Крупнейшим источником импорта зерна является Россия - 32 252 тонны (8 млн. долларов), затем идут США – 4998 тонн (955 300 долларов), и Казахстан – 627 300 тонн (178 500 долларов).



В январе-феврале 2021 года импорт зерна в Грузию составил 67 274 тонны, тогда как в аналогичный период 2020 года – на 45% меньше, то есть 46 377 тонн. Значительно выросли и расходы на импорт – 15, 9 млн. долларов, тогда как в аналогичный период 2020 года – 46 377 тонн (10, 2 млн. долларов).



В январе-феврале 2021 года крупнейшим источником получения зерна также была Россия – 50 601 тонна (12, 6 млн. долларов). Затем расположились США – 10 046 тонн (3 млн. долларов), и Казахстан - 627 300 тонн (178 500 долларов).



Грузия на 90% зависит от импорта пшеницы, а местное производство составляет лишь 10% от спроса. Крупнейшим поставщиком зерна в последние годы является Россия, однако в 2020 году ее доля составляла 90% от общего импорта.



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