

Объем автомобильного рынка Грузии составляет 3, 8 млрд. лари

23.03.2021 12:44





Автобизнес в Грузии делится на три основных сектора – торговля автомобилями, продажа автозапчастей, и ремонт-техобслуживание.



В 2020 году оборот официального сектора автобизнеса сократился в сравнении с 2019 годом на 24% и составил 2, 9 млрд. лари - в основном это связано с сокращением продаж автомобилей по причине пандемии и закрытия границ. В целом продажи автомобилей в 2020 году снизились на 34% - таковы выводы исследования, проведенного инвестиционным банком Galt&Taggart.



При этом сектора продажи запчастей, ремонта и техобслуживания практически не изменились несмотря на пандемию.



В автобизнесе довольно высока - около 30% - доля неформального сектора, в котором в основном работают самозанятые.



«По нашим оценкам в автомобильном бизнесе оборот неформального сектора в 2019 году составил 1, 7 млрд. лари. В 2020 году, по причине пандемии, этот показатель сократился на 45%, причем спад оказался глубже, чем в официальном сегменте, который упал на 24%» - говорится в исследовании.



В 2019 году оборот официальной торговли автомобилями составил 2, 7 млрд. лари, с учетом неформальной продажи автомобилей на вторичном рынке, этот показатель составил 3, 9 млрд. лари.



По оценкам Galt&Taggart, на вторичном авторынке формальный сектор составляет 38%, остальное приходится на самозанятых. С учетом этого торговля автомобилями составляет 58% оборота автобизнеса в Грузии.



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