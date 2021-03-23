

Грузия выпускает новые евробонды

23.03.2021 12:45





12 апреля 2021 года правительству Грузии предстоит погасить 10-летние облигации на сумму 500 млн. долларов.



Эти ценные бумаги были размещены на международных биржах в 2011 году для рефинансирования облигаций, также на 500 млн. долларов, выпущенных правительством страны в 2008 году.



Правительство намерено продолжить идти путем рефинансирования – долг, взятый в 2011 году будет погашен новым долгом, на этот раз взятым в 2021-м.



26 февраля 2021 года министерству финансов было поручено найти инвестиционные банки, которые возьмут на себя выпуск и размещение грузинских государственных евробондов. По информации ведомства, для этого было отобрано 10 финансовых институтов, среди которых будет 3 самых авторитетных в мире инвестиционных банка - JP Morgan, Goldman Sachs и ICBC.



Кроме того, с целью развития местного фондового рынка, будет предусмотрена возможность приобретения облигаций и внутри страны – этим будут заниматься два крупнейших грузинских инвестиционных банка - Galt & Taggart и TBC Capital.



По словам управляющего TBC Capital Мэри Чачанидзе, несмотря на то, что цель выпуска новых евробондов та же, что и раньше – то есть рефинансирование уже имеющегося долга, сроки и процентные ставки будут гораздо ниже.



«Скорее всего срочность облигаций составит 10 лет, но многое зависит от состояния рынка, соответственно, не исключено, что в конечном итоге этот показатель будет ниже. Что касается процентов, то они будут существенно ниже, чем в 2011 году – за прошедшие годы очень многое изменилось, в частности, и ситуация на рынке стала более благоприятной, и кредитный рейтинг Грузии вырос. В 2011 году процентная ставка составила 6, 8%, в этом году мы ожидаем намного более низкий показатель – примерно 4%» - заявила она.



По ее словам, в настоящее время по этому поводу также идут переговоры, и в ближайшее время будет принято окончательное решение по процентной ставке.



Глава инвестиционного банка также отмечает важность факта участия грузинских финансовых компаний в процессе выпуска евробондов.



«В процесс включены 5 грузинских банков и каждый из них постарается внести свой вклад в успех транзакции. В последние годы мы активно выпускаем облигации различных крупных грузинских компаний, и у нас на этом направлении накопился немалый опыт» - заявила она.



По ее словам, вся подготовительная работа должна быть завершена к 5 апреля, и 12 апреля новые евробонды уже должны быть выпущены.



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