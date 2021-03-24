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"Кавкасус Онлайн" купил азербайджанский инвестор
24.03.2021 11:58
Азербайджанская компания «Нексол холдинг» стала владельцем 100% «Кавкасус онлайн». Владелец «Кавкасус онлайн» Хвича Макацария несколько дней назад передал оставшийся 51% акций азербайджанскому инвестору Насибу Гасанову.
Напомним, что 49% акций «Кавкасус Онлайн» перешло в руки азербайджанской компании в 2019 году. Летом прошлого года в результате внесения поправок в закон о коммуникациях комиссия назначила специального управляющего для компании, хотя его полномочия были временно приостановлены судом.
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