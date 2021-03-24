

В развитие инновационной экосистемы в Грузии вложат до 22 миллионов лари

24.03.2021 12:10





Государственной агентство инноваций и технологий продолжает поддерживать стартапы, которые привлекают многомиллионные инвестиции. Об этом председатель Агентства Автандил Касрадзе заявил на онлайн-презентации отчета о проделанной работе за 2020 год.



Агентство инноваций и технологий было создано при министерстве экономики в 2014 году. Его цель – содействие предпринимательской и инновационной среды.



Среди важных событий прошедшего года Касрадзе назвал открытие новых технопарков — в Батуми, Каспи и Гурджаани. По его словам, в этом году на развитие инновационной экосистемы будет потрачено до 22 миллионов лари (6,8 млн долларов), а всего проекты агентства объединят более 10 тысяч бенефициаров.



По словам Касрадзе, в общей сложности стартапы, финансируемые Агентством, смогли привлечь 35 миллионов лари (около 11 млн долларов) частных инвестиций, при этом 28 миллионов лари были привлечены в 2020 году, в период пандемии COVID-19, а 11,3 миллиона лари были выделены стартапам через грантовые программы с момента основания Агентства.



В 2020 году через грантовые программы прошли 77 стартапов.



— в 2020 году в грантовой программе в размере 15 тысяч лари выявлено 27 победителей стартапов. В 2021 году будет профинансировано 25 проектов.



— в грантовой программе софинансирования в размере 100 тысяч лари в прошлом году победили 40 стартапов, и в 2021 году будет профинансировано столько же.



— кроме того, в 2020 году, в грантовой программе в размере 650 тысяч лари победили 10 компаний. В текущем году поддержку в таком размере получат такое же число стартапов.



По инициативе Агентства и при финансовой поддержке «Банка Грузии» в страну вошел ведущий в мире акселератор 500 Startups. В 2020-2021 годах акселерацию прошли 30 стартапов, которым за первые три месяца удалось привлечь инвестиции в размере 4,5 миллиона долларов. В итоге было отобрано 4 стартапа-финалиста, которые представят свои компании инвесторам в США в Кремниевой долине в этом году.



Во время пандемии COVID-19 агентство с помощью разных инициатив и хакатонов создало различные продукты, например, MIZ-Mask — электронная маска для защиты от вирусных инфекций, которая получила патент в Грузии после успешных лабораторных исследований.



В 2020 году агентство запустило пилотную программу обучения для 3 тысяч IT-специалистов, в рамках которой курс пройдут до 600 граждан Грузии.



Правительство установило льготы, согласно которым, IT-компаниям, продающим свою продукцию за границу, снизили налоги на прибыль и подоходный налог до 5%, а налоги на имущество и НДС были полностью отменены.



Именно в рамках этой реформы в октябре 2020 года в Грузию вошли две крупные американские IT-компании, EPAM и Exadel, в которых трудоустроено до 100 граждан Грузии.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





