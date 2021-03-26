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В Минсельхозе заявляют, что цены на хлеб сохранятся
26.03.2021 16:22
В министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства заявляют, что цены на хлеб сохранятся.
В ведомстве отмечают, что решением правительства госпрограмма «субсидирования пшеничной муки» продлена до 30 июня 2021 года.
При этом, по данным министерства, в рамках программы субсидия на один 50-килограммовый мешок пшеничной муки первого сорта составляет не более 20 лари.
Как пояснили в министерстве, в результате субсидии бенефициар будет обязан продавать один 50-килограммовый мешок субсидированной пшеничной муки первого сорта не более чем за 53 лари.
Бенефициары программы будут определены посредством выражения интереса, объявленного Агентством сельского развития, где участник укажет желаемую сумму и объем субсидии.
Субсидия будет осуществляться ежемесячно до 30 июня 2021 года, на не более 10 000 тонн пшеничной муки первого сорта.
Программа субсидирования муки будет действовать с декабря 2020 года.
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