

В Минсельхозе заявляют, что цены на хлеб сохранятся

26.03.2021 16:22





В министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства заявляют, что цены на хлеб сохранятся.



В ведомстве отмечают, что решением правительства госпрограмма «субсидирования пшеничной муки» продлена до 30 июня 2021 года.



При этом, по данным министерства, в рамках программы субсидия на один 50-килограммовый мешок пшеничной муки первого сорта составляет не более 20 лари.



Как пояснили в министерстве, в результате субсидии бенефициар будет обязан продавать один 50-килограммовый мешок субсидированной пшеничной муки первого сорта не более чем за 53 лари.



Бенефициары программы будут определены посредством выражения интереса, объявленного Агентством сельского развития, где участник укажет желаемую сумму и объем субсидии.



Субсидия будет осуществляться ежемесячно до 30 июня 2021 года, на не более 10 000 тонн пшеничной муки первого сорта.



Программа субсидирования муки будет действовать с декабря 2020 года.



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