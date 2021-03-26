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В Грузии продлили программу субсидирования пшеничной муки до 30 июня
26.03.2021 19:30
Правительство Грузии приняло решение продлить программу субсидирования пшеничной муки на три месяца, до 30 июня 2021 года. Об этом заявили в Министерстве сельского хозяйства Грузии.
Как объясняют в ведомстве, в рамках программы субсидия на один мешок муки весом в 50 килограмм первого сорта составит не более 20 лари. Правительство субсидирует те мелькомбинаты, которые продадут муку первой категории по цене 53 лари за мешок весом в 50 килограмм.
В Министерстве заявили, что желающие стать бенефициарами программы должны сообщить Агентству развития сельского хозяйства о желаемом масштабе субсидии и сообщить об объеме продаж, осуществленных по условиям программы.
Субсидия коснется не более 10,000 тонн пшеничной муки первого качества. Программа действует с декабря 2020 года.
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