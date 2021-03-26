

В Грузии продлили программу субсидирования пшеничной муки до 30 июня

26.03.2021 19:30





Правительство Грузии приняло решение продлить программу субсидирования пшеничной муки на три месяца, до 30 июня 2021 года. Об этом заявили в Министерстве сельского хозяйства Грузии.



Как объясняют в ведомстве, в рамках программы субсидия на один мешок муки весом в 50 килограмм первого сорта составит не более 20 лари. Правительство субсидирует те мелькомбинаты, которые продадут муку первой категории по цене 53 лари за мешок весом в 50 килограмм.



В Министерстве заявили, что желающие стать бенефициарами программы должны сообщить Агентству развития сельского хозяйства о желаемом масштабе субсидии и сообщить об объеме продаж, осуществленных по условиям программы.



Субсидия коснется не более 10,000 тонн пшеничной муки первого качества. Программа действует с декабря 2020 года.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





