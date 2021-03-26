

В Грузии подорожала бутилированная пресная вода

26.03.2021 20:34





Представители гостиничного и ресторанного бизнеса в последнее время говорят о росте стоимости бутилированной воды в среднем на 10-15%.



По информации производителей, в первую очередь это связано с девальвацией национальной валюты, так как из-за этого дорожает импортное сырье - например, материалы для этикеток и бутылок. В основном эта продукция завозится из Турции.



«Мы уже 20 лет практически не меняли цены, при том, что инфляция и девальвация национальной валюты все эти годы не прекращались. Все это время мы максимально пытались удерживать цены, но в конечном итоге, это оказалось невозможным. Все дело в курсе доллара, который во-первых действует на экономику в целом и снижаем покупательную способность национальной валюты. Во-вторых сырье, необходимое для бутылок импортируется, соответственно, на его приобретение также нужны долларов» - заявили в компании «Набеглави».





Еще в одной компании – «Сно» - подтвердили факт роста цен на бутилированную воду, но при этом заявили, что дальнейший рост цен не планируется.



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