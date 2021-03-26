

Банки снизили ставки на депозиты но увеличили на кредиты

26.03.2021 20:49





Часть грузинских коммерческих банков сократила проценты на депозиты и при этом увеличила проценты на кредиты, соответственно, их прибыльность выросла.



В Ассоциации банков Грузии заявили, что снижение ставок на вклады не носит системный характер, так как это сделали лишь некоторое банки, а не все, соответственно, решение не может трактоваться как общее для всей банковской системы. Кроме того, там отмечают, что снижение процентов на депозиты в иностранной валюте было минимальным – на 0,25-1%, что вряд ли окажет существенное влияние на владельцев вкладов. Однако оппозиция полагает, что на самом деле имеет место картельный сговор между крупнейшими банками, которые приняли решение о снижении процентов на депозиты и увеличение на кредиты параллельно, и практически на одном уровне.



При этом антимонопольная служба и Национальный банк никаких мер по этому поводу не предпринимают.



Впрочем, вполне возможно, что эта практика в скором времени будет прекращена – в департаменте защиты прав клиентов при Национальном банке Грузии заявили, что с апреля вступает в силу указ регулятора, который ужесточает правила увеличения процентов на кредиты со стороны финансовых организаций в одностороннем порядке. Эта регуляция также усложнит снижение процентов на депозиты.



«Национальный банк установил три типа займов – с фиксированным, меняющимся, и индексированным процентом. При этом пересмотр процентных ставок будет разрешен только при наличии определенных обстоятельств, которые должны быть заранее оговорены, и просто желания банков для роста процентов, или наоборот, снижение ставок на депозиты будет недостаточно. Банкам придется свои намерения обосновывать, и критерии будут четко определены» - заявили в Нацбанке.



По информации Департамента защиты прав клиентов при Нацбанке, недавнее сокращение процентных ставок на депозиты в иностранной валюте связано с двумя основными факторами – изменением структуры спроса и предложения и снижением процентных ставок на ресурсы, привлеченные из-за рубежа.







При этом, как и полагается в таких случаях, сокращение процентов не коснется уже имеющихся депозитов и взятых кредитов, и вступает в силу только в отношении вкладов, открытых после февраля 2021 года, и займов, взятых в этот же период.



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