

В Батуми прибыл самолет с вакцинированными туристами из Израиля

27.03.2021 14:41





Батумский международный аэропорт принял 173 вакцинированных от COVID-19 туристов из Израиля, сообщила директор Объединения аэропортов Грузии Тамар Арчуадзе на открытии нового терминала аэропорта.



Выполнение прямых регулярных рейсов из Батуми в Израиль началось в четверг. Также батумский аэропорт ежедневно принимает рейсы из Турции.



Арчуадзе выразила надежду, что количество рейсов в батумском аэропорту будет расти.



«С 2007 года до пандемии количество авиакомпаний в аэропорту Батуми увеличилось в пять раз. Надеемся, что обновленный аэропорт заинтересует еще больше авиакомпаний. Это позволит большему количеству туристов посещать Аджарию», — сказала Арчуадзе.



В результате длившейся полгода реконструкции, в батумском аэропорту расширено здание существующего пассажирского терминала в залах прилета и отправления. Также расширены зона обработки багажа, стойки регистрации, пограничная зона, магазины Dutty Free, бизнес-зал и парковка в аэропорту.



В аэропорту появились объекты питания, отвечающие международным стандартам, а также две автобусные остановки в зоне вылета.



Обновленный батумский аэропорт сможет обслужить до 1,2 миллиона пассажиров в год.



С 1 февраля 2021 года Грузия сняла все ограничения на регулярное международное авиасообщение.



На фоне продолжающейся пандемии коронавируса установлен ряд правил и условий для въезда иностранцев.



Право въезда на территорию Грузии имеют граждане любой страны, прошедшие полный курс вакцинации любым препаратом против коронавирусной инфекции и имеющие подтверждающий это документ.



Если вакцинация не пройдена, то необходимо выполнить ряд требований. Так, граждане стран Евросоюза и ряда других государств смогут въехать на территорию Грузии воздушным путем при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до прилета. На третий день своего пребывания они обязаны сделать повторный тест за свой счет.



Въехать с ПЦР-тестом в Грузию могут граждане стран ЕС, США, Великобритании, Швейцарии, Норвегии, Турции, России, Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, Беларуси, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Израиля, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна.



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