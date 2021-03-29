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Отель «Le Meridien» намерен арендовать 3380 кв.м. пляжа на Батумском бульваре


29.03.2021   12:58


Компания «Batumi Tower», владеющая отелем «Le Meridien» намерена взять в аренду территорию площадью расположенную вдоль Батумского бульвара размером в 3380 кв.м., на срок не менее 15 лет.

Компания уже обратилась в Мэрию Батуми с заявлением о выдаче прав на аренду. В ведомстве рассмотрели вопрос и подготовили проект соответствующего распоряжения.

В разъяснительной карточке к проекту говорится, что в мэрии считают целесообразным удовлетворить обращение ООО «Batumi Tower».

После согласия Сакребуло [горсовета] мэрия передаст территорию в аренду без проведения аукциона. Согласно проекту, летом каждого года, в качестве арендной платы за 4 месяца, компания должна платить в бюджет 76,615 лари.

Компания обещает, что обустроит на территории высококлассный пляж, разместит только пляжную инфраструктуру и будет ухаживать за территорией. Кроме того, в компании заверяют, что пляж будет доступен и для общественного использования.

Однако, практике показывает, что об обязательстве о доступности пляжа для общественного использования компании быстро забывают. Неоднократно зафиксировалось, что на подобных участках пляжа отдыхающим, которые не пользуются услугами компании, не только не позволяют пользоваться пляжем, но могут и оскорбить.

Были случаи, когда из-за подобных проблем вызывали полицию. Однажды с пляжа выгнали члена парламента Грузии. В то время действующий депутат Тамар Кордзая расценила этот факт как «обращение, порочащее достоинство».

По информации Batumelebi, эту территорию также желает арендовать ООО «Ambassador Batumi». Эта компания строит напротив «Le Meridien» отель и оздоровительный центр.

Какая из компаний станет обладателем права на аренду выясниться на заседании Сакребуло. Но можно считать, что на данном этапе вопрос почти решен — бюро Сакребуло уже рассмотрело проект распоряжения и внесло вопрос в повестку дня для подтверждения.

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