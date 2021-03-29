

Пандемия сокращает рабочие места в малом и среднем бизнесе

29.03.2021 14:10





В 2020 году оборот бизнеса в пересчете на доллары сократился на 11, 8% и составил 33, 5 млрд. долларов, и судя по статистическим данным, больше всего пострадали малый и средний бизнес. Касается это как бизнес-оборота, так и сокращения числа рабочих мест.



При этом оборот крупного бизнеса вырос на 7, 3%, тогда как малого сократился на 10%, среднего на 6, 2%. В 2019 году на долю крупных компаний приходилось 55, 5% всего бизнес-оборота, в 2020 году этот показатель вырос до 59, 2%.



По секторам экономики рост наблюдается лишь в 4-х из них - в сельском хозяйстве 21%, в промышленности 1, 9% в образовании 6, 2%, в индустрии развлечений. Последнее главным образом связно с игорным бизнесом – несмотря на то, что все казино страны закрыты уже почти год, оборот вырос за счет онлайн-игр.



Все остальные сектора экономики сократились – строительство на 6, 7%, торговля на 5, 3%, транспорт и складирование на 9, 1,%, гостиничный сектор на 41%, коммуникации и высокие технологии на 1, 6%, операции с недвижимостью на 16%, профессионально-инженерная деятельность на 15%, административные услуги на 49%, здравоохранение на 1,4% другие сектора – на 19%.



За год пандемии количество рабочих мест в бизнес-секторе сократилось на 115 000, и составило 642 000, что на 15, 2% меньше, чем в 2019 года. Самое большое количество рабочих мест - 63% - потеряла индустрия развлечений, 46%-ны спад зафиксирован в гостиничном секторе.



Единственная сфера, где число рабочих мест выросло – это система образования, где рост составил 3, 3%.



В том, что касается потери рабочих мест, самый пострадавший сектор – это малый бизнес, который потерял 108 000 мест. Получается, что из 100 новых безработных 94 представляют малый бизнес.



Значительно лучше обстоят дела в среднем бизнесе, потери которого составили 4, 2% от общего числа сотрудников, и в крупном, который потерял всего 0, 2% рабочих мест. И это при том, что в занятности на крупный бизнес приходится 35% - сейчас этот показатель вырос до 41%, тогда как доля малого бизнеса в занятости до пандемии составляла 45%, тогда как сейчас – уже всего 36%.



По классификации Грузстата, малым считается бизнес, в котором занято до 50 человек, а годовой оборот менее 12 млн. лари, средним от 50 до 250 с оборотом от 12 до 60 млн., крупный - с занятостью более 250 человек и с годовым оборотом более 60 млн лари.



Потеря рабочих мест самой ощутимой была в Тбилиси - 40 000 человек, однако в процентном отношении это самый низкий показатель – 8, 7% населения, тогда как в регионах – от 25% до 35%



59% трудоустроенных жителей Грузии работают в малом и среднем бизнеса, но при этом годовой оборот таких компаний не превышает 41%.







Главной проблемой малого и среднего бизнеса является недостаточная доступность к кредитам, так как коммерческие банки опасаются иметь с ними дело. Проблемой также является и дефицит квалифицированных кадров как в менеджменте, так и в технической части.







Также сложностью является их низкая узнаваемость на рынке, которая не позволяет им эффективо конкурировать с крупными компаниями.



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