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Премьер-министр Грузии осмотрел ремонтные работы на «Ингури ГЭС»


29.03.2021   14:26


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осмотрел ремонтные работы на «Ингури ГЭС». Он заявил, что станция – важнейший объект, обеспечивающий энергонезависимость и безопасность страны.

«Такие масштабные, комплексные работы не проводились уже более 20 лет. Стоимость работ – 43 млн евро, 7 миллионов из которых мы получили от Еврокомиссии, остальная сумма – кредит EBRD, выделенный правительству», – сказал Гарибашвили.

Глава грузинского Кабмина отметил, что «Ингури ГЭС» обеспечивает более 40% электрогенерации страны.

«Если кто-либо беспокоится относительно гидроэлектростанций, я хочу напомнить им о значении этой и других ГЭС», – заявил Гарибашвили.

Ранее председатель правления «Ингури ГЭС» Леван Мебония сообщил, что ремонтные работы на станции будут завершены к маю.

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