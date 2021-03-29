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Премьер-министр Грузии осмотрел ремонтные работы на «Ингури ГЭС»
29.03.2021 14:26
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осмотрел ремонтные работы на «Ингури ГЭС». Он заявил, что станция – важнейший объект, обеспечивающий энергонезависимость и безопасность страны.
«Такие масштабные, комплексные работы не проводились уже более 20 лет. Стоимость работ – 43 млн евро, 7 миллионов из которых мы получили от Еврокомиссии, остальная сумма – кредит EBRD, выделенный правительству», – сказал Гарибашвили.
Глава грузинского Кабмина отметил, что «Ингури ГЭС» обеспечивает более 40% электрогенерации страны.
«Если кто-либо беспокоится относительно гидроэлектростанций, я хочу напомнить им о значении этой и других ГЭС», – заявил Гарибашвили.
Ранее председатель правления «Ингури ГЭС» Леван Мебония сообщил, что ремонтные работы на станции будут завершены к маю.
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