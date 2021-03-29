

Сакстат опубликовал данные по кредитам выдаваемым ломбардами Грузии

29.03.2021 15:24





Национальное статистическое управление Грузии (Геостат/Cакстат) публикует данные по кредитам выдаваемым ломбардами на территории страны.

В 2020 году, средневзвешенная годовая процентная ставка по кредиту в ломбардах составила 27,8%.



В этом же году процентная ставка в национальной валюте составила 27,9%, в иностранной валюте — 24,3%.



Самая высокая средневзвешенная годовая процентная ставка была зафиксирована в регионе Рача-Лечхуми-Квемо Сванети — 36,0%, а самая низкая — в регионе Самегрело-Земо Сванети — 22,3%.



По данным Геостата, количество заемщиков (клиентов) ломбардов в 2020 году составило 307,000. Подавляющее большинство из них (около 99,9%) — физические лица.



Балансовая прибыль ломбардов за 2020 год составила 2 18,4 лари.



В Грузии зарегистрировано 193 организаций занимающиеся ломбардной деятельностью (без филиалов). 46,1% из них расположены в Тбилиси, 14,5% — в Самегрело-Земо Сванети, 14,0% — в Имеретинском регионе, 12,4 % — в Аджарии и 13,0% — в других регионах. К концу 2020 года суммы имеющиеся в кассах ломбардов составили 14,3 миллиона долларов. Из этой суммы 83,6% процента были номинированы в национальной валюте, а остальные 16,4% в иностранной валюте.



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