

Турнава: Без "Ингури ГЭС" наш суверенитет встал бы под вопрос

29.03.2021 16:46





«Ингури ГЭС — очень важная гидроэлектростанция, которая укрепляет нашу энергетическую независимость и суверенитет. Без «Ингури ГЭС» наш политический суверенитет встал бы под вопрос», — заявила министр экономики и устойчивого развития.



Натия Турнава посетила ГЭС вместе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, чтобы ознакомиться с проводимыми реабилитационными работами.



«Очень важно, что работы завершатся в начале мая. Май — период полноводья, а «Ингури ГЭС» вносит очень большой вклад в общее национальное производство и потребление электроэнергии. Как известно, «Ингури ГЭС» существует почти полвека. Это наше национальное достояние, которое оставили нам предыдущие поколения», — заявила министр экономики и устойчивого развития.



В то же время, по словам Натии Турнава, важно, что «Ингури ГЭС» — это объект, объединяющий всю страну, потому что он обслуживает всю Грузию, в том числе население Абхазии.



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