

Грузия стала председателем Международной оливковой ассоциации

29.03.2021 18:48





Грузия стала председателем Международной оливковой ассоциации. Об этом сообщил спикер парламента Грузии Арчила Талаквадзе осматривая оливковую рощу и завод по производству оливкового масла в районе Сигнахи.



По его словам председательство Грузии будет способствовать популяризации потенциала страны и выращиванию большего количества плантаций в этом секторе.



Талаквадзе также пояснил, что выращивание оливковых рощ является экспортно-ориентированным сектором. По данным парламента, на предприятии по производству оливкового масла в Сигнахи работает 350 человек, и оно было построено благодаря софинансированию государства.



Что касается Olive Association, то, как написано на официальном сайте, Грузия также была председателем этой ассоциации в 2020 году. Согласно опубликованной здесь информации, инициатива продления срока принадлежит действующему председателю Гиоргию Сванидзе.



International Olive Council (до 2006 года — International Olive Oil Council) — межправительственная организация, учрежденная в Мадриде в 1959 году под эгидой ООН. International Olive Council, объединяющий ряд стран — крупнейших производителей оливок и оливкового масла, занимается всеми вопросами, связанными с этой индустрией, в частности, поддержкой производства, экспорта, распространения новых технологий, является мировой площадкой для обсуждения общей политики сектора и решения возникающих проблем.



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