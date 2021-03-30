

«100 инвестиционных предложений бизнесу» — новая инициатива правительства Грузии

30.03.2021 16:36





Правительство Грузии будет ориентировано на бизнес, заявил сегодня премьер-министр Ираклий Гарибавшили во время речи на мероприятии, посвященном проекту «100 инвестиционных предложений бизнесу». Инициатива предусматривает предоставление бизнес-сектору 100 предложений для инвестирования стоимостью 400 млн. лари (более 118 млн. долларов по действующему курсу).



«Наша основная политика будет следующей: максимально открыто сотрудничать с бизнесом. Мы будем бизнес-ориентированным правительством. Мы уже являемся таковым и сделаем еще больше. Мое видение заключается в том, что должно быть меньше барьеров для бизнеса. Бюрократия на центральном и региональном уровне должна быть минимальной, решения — быстрыми, а работа — единой и скоординированной», — сказал глава кабмина.



По его же словам, для выхода Грузии из кризиса, накопившегося за многие годы, нужно объединиться.



Вместе с тем, согласно министру экономики и устойчивого развития Грузии, у страны есть шанс быстрее всех в регионе восстановить экономику, вернуться к позитивной траектории экономического роста и сохранить самый высокий темп экономического развития.



«Мы должны сделать все, чтобы как можно скорее преодолеть шок, вызванный пандемией коронавируса < > Предстоит очень многое сделать. В этом случае мы рассматриваем пандемию, которая является огромным вызовом для всего мира и для Грузии, как возможность. С одной стороны, это возможность для того, чтобы стать более эффективными, конкурентоспособными и сильными, но для нас, власти, для Министерства экономики, для моих коллег это время, когда нам нужно делать более смелые шаги», — сказала министр.



По ее словам, именно таким масштабным решением является проект «100 инвестиционных предложений бизнесу».



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