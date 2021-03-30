

Агентство гражданской авиации утвердило расписание полетов на летнюю навигацию 2021 года

30.03.2021 20:44





Агентство гражданской авиации министерства экономики и устойчивого развития Грузии утвердило график полетов на летнюю навигацию 2021 года. Согласно поданным в агентство по состоянию на сегодня заявкам, с разных периодов летней навигации (последнее воскресенье марта 2021 г. — последняя суббота октября) запланированы регулярные рейсы по следующим направлениям:



Регулярные пассажирские рейсы из Тбилисского международного аэропорта будут выполняться по 24 направлениям: Алматы, Амстердам, Анталья, Баку, Берлин, Ереван, Варшава, Вена, Дубай, Доха, Тель-Авив, Киев, Минск, Мюнхен, Рига, Париж, Стамбул, Ташкент, Пекин-Урумчи, Кувейт, Шарджа (Air Arabia), Шарм-эль-Шейх, Франкфурт;



На первом этапе запланированы регулярные пассажирские рейсы из Кутаисского международного аэропорта по четырем направлениям: Афины, Варшава, Вильнюс и Ларнака. Для информации, агентство гражданской авиации разрешило Wizz Air выполнять полеты по всем запрашиваемым воздушным маршрутам (Абу-Даби, Берлин, Будапешт, Вена, Вроцлав, Гданьск, Дортмунд, Катовице, Краков, Мемминген, Милан, Прага, Таллин, Салоники, Познань, Рига, Рим), но фактически начало/возобновление регулярных рейсов по этим направлениям будет зависеть от решения авиакомпании — с учетом пограничных и санитарных ограничений, установленных в странах назначения;



Регулярные пассажирские рейсы из Батумского международного аэропорта будут выполняться по 6 направлениям: Тель-Авив, Киев, Минск, Одесса, Стамбул и Харьков.





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