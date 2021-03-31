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Всемирный банк не ожидает восстановления экономики Грузии до доковидного периода до 2022 года
31.03.2021 12:53
По прогнозу Всемирного банка, восстановление экономики Грузии до уровня, существовавшего до COVID-19, маловероятно до конца 2022 года.
«В текущем году в регионе Европы и Центральной Азии ожидается 3.6-процентный экономический рост. Растущий экспорт и стабилизация цен на промышленные товары частично сбалансирует воздействие, вызванное второй волной пандемии в конце 2020 года и увеличением случаев заражения в последнее время», - говорится в опубликованном сегодня Всемирным банком экономическом бюллетене региона Европы и Центральной Азии.
«Согласно прогнозу, экономика Грузии в 2021 году вырастет на 4 процента, а в 2022 году – на 5 процентов. Несмотря на улучшение экономики, в целом она до конца 2022 года не сможет восстановиться до уровня, существующего до COVID-19, что в большей степени обусловлено необнадеживающими прогнозами относительно перспектив международного туризма.
Восстановление экономики в значительной степени будет зависеть от рисков, в частности – затяжной вакцинации, ужесточения финансовых условия и продолжительной политической напряженности», - отмечается в распространенной информации.
Как отмечает региональный директор Всемирного банка по Кавказу Себастьян Моллинеус, темп роста экономики Грузии после 2021 года будет зависеть от осуществления программы вакцинации, а также от международной торговли и поступления инвестиций.
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