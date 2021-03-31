

Премьер-министр Грузии встретился с представителями бизнеса

31.03.2021 17:34





Премьер пообещал нам, что поочередно займется каждым вопросом, и будут совместные встречи, — рассказал президент «Бизнес-ассоциации Грузии» Сосо Пхакадзе по итогам встречи Ираклия Гарибашвили с представителями грузинского бизнеса.



По словам Пхакадзе, сегодня экономика находится в кризисе, и необходимы быстрые решения.



«Сегодня многое беспокоит деловые круги, хотя сегодня мы не сможет всё охватить. Но мы поговорили о тех темах, которые наиболее важно решить уже в ближайшее время. Среди них, конечно, одна из главных проблем — обменный курс лари, который является главным экономическим барометром нашей страны. Премьер нас очень успокоил, все было воспринято очень адекватно. Мы должны надеяться на совместную работу, чтобы поставить экономику на ноги и не остаться в такой ситуации», — сказал Пхакадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





