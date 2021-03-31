

Мобильная служба доходов будет обслуживать налогоплательщиков в регионах Грузии

31.03.2021 21:51





Мобильная служба доходов (RS CAR) с апреля будет обслуживать налогоплательщиков в 27 городах и поселках страны, сообщает Служба доходов министерства финансов Грузии.



RS CAR – это микроавтобусы с функциями сервис-центра, оснащенные специальной техникой.



Налоговая на колесах 1-29 апреля побывает в тех городах и поселках, где нет сервис-центров службы доходов.



Таким образом, налогоплательщики смогут получить необходимые им услуги своевременно, в удобное для них время и на месте, не покидая населенного пункта.



В мобильных сервис-центрах также можно будет проконсультироваться по Налоговому кодексу и соответствующим нормативных актам, гражданам покажут, как получать и реагировать на письма после регистрации на сайте службы.



В мобильном сервис-центре можно будет создать или аннулировать компанию (микро- или малый бизнес) и получить или аннулировать статус налогоплательщика. Там же можно сдать заявление о присвоении, приостановке или аннулировании статуса предприятия высокогорной местности.



Также жители регионов смогут получить справку о налоговой задолженности, о регистрации налогоплательщика, о регистрации НДС, о доходах и по другим вопросам.



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