

Грузинские садоводы-декораторы поедут на выставку Hatay Expo-21

01.04.2021 13:18





31 марта 2021 года посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава встретился в дипведомстве с мэром турецкой провинции Хатай Лютфю Савашем, генеральным секретарем Международной организационной группы выставки Hatay Expo-21 Ихсаном Чакаром и членами организационной группы.



На встрече обсуждались возможности углубления сотрудничества между органами местного самоуправления Хатая и посольством. В этом контексте стороны обсудили вопрос участия Грузии в международной выставке Hatay Expo-21. Кроме того, стороны обсудили конкретные шаги по включению грузинской стороны в выставку и привлечению грузинских садоводов-декораторов.



Стороны договорились продолжить сотрудничество. На Hatay Expo-21 участникам со всего мира предоставляется возможность продемонстрировать всевозможные виды саженцев и продвигать свой товар. В рамках выставки страны-участницы смогут представить национальную кухню своей страны и провести дегустацию вин. Также в рамках Недели культуры будут организованы различные мероприятия с целью популяризации страны.



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