

Грузия начинает работу над новой программой сотрудничества с МВФ - глава Нацбанка

01.04.2021 21:46





Президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе сообщил, что со следующей недели планируется приступить к работе над новой программой сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).



"Первые переговоры по этому вопросу предусматривается начать 8 апреля, сразу после того, как завершится предыдущая программа сотрудничества с МВФ в рамках механизма расширенного финансирования (EFF), которая продлилась четыре года", - сказал Гвенетадзе журналистам в четверг.



Глава Нацбанка напомнил, что изначально это была трехлетняя программа партнерства, продленная затем еще на один год, последний обзор которой запланирован на 7 апреля, когда исполнительный совет фонда должен принять решение о ее завершении.



"Программа была для нас очень важна, потому что было реализовано довольно много реформ в разных направлениях. В то же время это была серьезная поддержка, когда началась пандемия и за короткий отрезок времени мы получили очень большую помощь не только от Международного валютного фонда, но и от других доноров, чего в ином случае нам не удалось бы сделать", - заявил Гвенетадзе.



При этом он выразил уверенность, что экономическая команда правительства активно подключится к переговорам по новой программе. "Это тот зонтик, который способен защитить нас в случае экзогенных, сложных ситуаций и помогает нам в реализации правильной макроэкономической политики", - подчеркнул президент центробанка.



МВФ в апреле 2017 года утвердил для Грузии трехлетнюю программу EFF, предусматривающую поэтапное выделение республике 201,4 млн SDR (около $291,5 млн) по итогам полугодовых обзоров. В декабре 2019 года исполнительный совет фонда одобрил продление EFF на один год - до апреля 2021 года.



В мае 2020 года МВФ выделил Грузии дополнительно $200 млн для смягчения шока от COVID-19, а в декабре 2020 года по итогам седьмого обзора EFF одобрил выделение очередного транша в 79 млн SDR (около $113,9 млн).



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