

РСТ: инцидент с Познером вряд ли повлияет на желание россиян поехать в Грузию

01.04.2021 21:48

"Интерфакс"



Акции протеста в Тбилиси из-за визита телеведущего Владимира Познера не повлияют на желание россиян ехать или не ехать в Грузию, так как сейчас турпотока нет, считает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.



Познер в среду прилетел в Тбилиси вместе с друзьями, чтобы отметить свое 87-летие. Однако вынужден был покинуть Грузию в связи с проходившими всю ночь в грузинской столице акциями представителей общественности. Акция проводилась в связи с высказанными Познером в своих интервью оскорбительных высказываний в адрес абхазов и грузин, а также непризнании им территориальной целостности Грузии.



«Сейчас в Грузию нет значимого турпотока. Прямое авиасообщение было прервано еще до пандемии, летом 2019 года из-за протестов грузинской оппозиции против приезда делегации российских депутатов. Тогда же МИД и Ростуризм заявили о нежелательности продаж организованных туров в страну. После этого турпоток резко упал. Сейчас, несмотря на то, что с 1 марта направление открыто, и россиянам можно ехать при наличии ПЦР-теста, так как туры с перелетами через третьи страны получаются очень дорогими. Если какие-то россияне туда и едут индивидуально, то это единицы», — сказала Тюрина.



По ее словам, если когда-нибудь прямое авиасообщение будет восстановлено, а рекомендация МИДа о нежелательности поездок отменена, к тому времени инцидент с Познером забудется и вряд ли помешает кому-то поехать в Грузию.





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