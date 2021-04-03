

Фади Асли: По экономике бьет не протест против Познера, а коррупция, рэкет, вмешательство в суд

03.04.2021 12:43





Генеральный секретарь Международной торговой палаты (ICC) Фади Асли заявляет, что экономическое положение ухудшают не протесты против визита Владимира Познера, а то, что происходит в Грузии с 2013 года - коррупция, непотизм, рэкет инвесторов, вмешательство в судебную систему.



Так он прокомментировал высказывания некоторых политиков о том, что протест против российского пропагандиста Владимира Познера может ударить по туризму и экономике Грузии велом.





Фади Асли отметил на странице Facebook:



«Тем «королям и королевам драмы», которые заявляют, что протест против Владимира Познера будет ударом по экономике, я скажу:



Нет! Протест против Владимира Познера не сможет ударить по экономике.



То, что ударяет по экономике, начиная с 2013 года, происходит каждый день – систематическая коррупция и непотизм, полная некомпетентность принятых решений, рэкет и притеснение иностранных инвесторов, систематическое вмешательство в судебную систему, что вызвало полную ее деструкцию, постоянная политическая нестабильность из-за арестов и преследований политических оппонентов, финансирование абсолютно популистских социальных программ, которые ввергли страну в долги. Результатом всего этого нулевой рост ВВП в долларах США на протяжении 8 лет и систематическое обесценивание лари, которые способствуют распространению бедности и в беспрецедентных масштабах утечке мозгов», - пишет Фади Асли.



Напомним, что 31 марта, чтобы отпраздновать свой день рождения, в Грузию приехал российский пропагандистский журналист Владимир Познер. Общественность встретила его протестом, из-за чего Познеру пришлось через несколько часов покинуть страну.



Экс-премьер Грузии Георгий Квирикашвили оценил протест, как «чрезмерная реакция», которая «нанесет ущерб огромному валютному потоку», который мог бы поступить в страну от туристов из России».





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