

Возобновление работ на строительной площадке Намахванской ГЭС вызвало обострение напряженности

05.04.2021 19:46

Civil.ge



3-4 апреля ситуация в ущелье Риони обострилась после того, как туда в сопровождении полиции прибыл новый директор строительной компании Нахванской ГЭС Мераб Ломинадзе и возобновились подготовительные работы к строительству ГЭС.



Параллельно с противостоянием между новым директором проекта и местными жителями в Намахвани вблизи с местом строительства, выступающие против стройки возле Намахвана, полиция перекрыла ведущие в ущелье дороги из Кутаиси и Лечхуми, чтобы не позволить противникам проекта присоединиться к местным участникам акции протеста. МВД заявило, что 3 апреля сотрудники правоохранительных органов задержали двух активистов за неповиновение полиции, которые позже были отпущены.



По сообщениям, полиция также не допустила в ущелье адвокатов активистов Нору Мургулия и Дали Сулаквелидзе, которые перемещались на автомобиле. После этого им пришлось идти пешком, чтобы добраться до местных жителей.



По сообщениям СМИ, 3 апреля вблизи с территорией проведения акции протеста полиция разместила оборудование для подавления радиосигнала, в результате чего у демонстрантов и СМИ возникли трудности с распространением информации из ущелья. В МВД эту информацию опровергли.



Кроме того, полиция оштрафовала активистов у южного входа в ущелье за нарушение комендантского часа.



Новый директор прибыл в ущелье

Мераб Ломинадзе — новый директор компании ENKA Renewables, занимающейся строительнысми работами на Намахванской ГЭС. 90% акций этой компании принадлежит турецкой компании ENKA Insaat ve Sanayi A.S, а 10% — норвежской группе Clean Energy Group.



Ломинадзе сменил турецкого директора компании в марте после того, как заявления последнего о местных жителях вызвало противостояние. Идею заменить его грузинским директором озвучила министр экономики Грузии Натиа Турнава, назвав причиной этого необходимость улучшения коммуникации с местными жителями после продолжающихся массовых протестов против проекта. Активисты отметили, что с целью дискредитации протестного движения власти пытались обвинить их в ксенофобии.



«Я мог бы приехать сюда, никого ни о чем не спрашивая, да и те дубинки… я против этого, чтобы противостояние доходило до такого уровня», — сказал местным жителям новый директор.



По словам активистов, на место должен был прибыть не директор компании, «турок или грузин», а премьер-министр Ираклий Гарибашвили, и выслушать местных жителей.



«Директор или менеджер компании не является нашим адресатом и никогда не был. Наши требования намного выше, чем он может что-либо изменить внутренним распоряжением», — заявила журналистам местная активистка Марита Муселиани, добавив, что приезд Ломинадзе в ущелье в сопровождении полиции – «это просто угроза, и больше ничего». «Просто нам пригрозили наглядно, что нас ждет в будущем», — добавила она.



Ломинадзе опроверг утверждения о попытках угроз в адрес активистов, отметив, что на месте будут продолжаться только подготовительные работы, а на плотине и водохранилище будут проводиться исследования.



Со своей стороны активисты заявили, что подготовительные работы также нанесут непоправимый ущерб ущелью и окружающей среде.





4 апреля активисты провели митинг в селе Гумати, и, несмотря на то, что МВД разместило у его входа спецназ и водомет, акция протеста прошла без инцидентов.



Активисты установили еще одну палатку в Гумати для дежурства и озвучили идею проведения митинга в Тбилиси.



Предполагаемые нарушения прав, реакции

Коалиция за вдаокацию медиа осудила ограничение Интернета в ущелье и призвала власти уважать конституционно гарантированное право, учитывая высокий общественный интерес к событиям в ущелье Риони.



В другом заявлении три неправительственные организации — Ассоциация молодых юристов Грузии, Зеленая альтернатива и Центр социальной справедливости — потребовали, чтобы полиция немедленно покинула ущелье, и чтобы компания «Энка» прекратила строительные работы. Согласно заявлению, работы начались с грубых нарушений прав человека и игнорирования требований местного населения.



4 апреля в Аппарате народного защитника заявили, что ограничив передвижение, «граждане были практически лишены возможности участвовать в собрании, хотя МВД Грузии не предоставило обоснованной информации о реальных и непосредственных опасностях, для предотвращения которых происходило вмешательство в права».



Омбудсмен также заявил, что «использование устройства подавления сигналов стало препятствием для выражения и распространения информации, и, таким образом, произошло вмешательство в упомянутые конституционные права».



К народному защитнику, в свою очередь, обратилась и компания «Энка», которая призвала омбудсмена «изучить факты оскорбления сотрудников (компании) и членов их семей со стороны противников проекта». По заявлению «Энка», ее сотрудники находятся под «психологическим давлением» со стороны протестующих.



Новый директор компании также заявил, что противники проекта создают угрозу физической безопасности сотрудников компании.



Проект Каскада Намахванских ГЭС включает в себя две ГЭС мощностью 333 и 100 МВт на реке Риони. Благодаря 800 миллионам долларов США «крупных иностранных инвестиций» правительство надеется повысить энергетическую безопасность страны и обеспечить работой до 1600 человек.



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