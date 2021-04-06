

Die Welt: граждане Грузии займутся в Германии сбором спаржи

06.04.2021 17:02





Как сообщает немецкое издание DIE WELT, граждане Грузии, которые будут задействованы на сезонных работах в сфере сельского хозяйства Германии, примут участие в сборе урожая спаржи.



По данным издания, в этом году на работу в Германию приезжает сравнительно немного людей из стран откуда традиционно приезжают трудовые мигранты, что связано с ограничениями на передвижение.



В статье, опубликованной 5 апреля, также говорится, что местные фермеры изначально требовали продления срока пребывания сезонных рабочих до 115 дней вместо 70 дней. В конечном итоге было принято решение о сроке пребывания в течении 102 дней.



По словам министра сельского хозяйства Германии Юлии Клёкнер, решение позволит местным фермерам реализовать планы по сбору урожая.



В Германии спаржа является популярным овощем. Ожидается, что в этом году килограмм спаржи будет стоить около 20-25 евро.



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