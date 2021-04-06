

МВФ сократил прогноз экономического роста Грузии на 2021 год до 3,5%

06.04.2021 18:41





Международный валютный фонд сократил прогноз экономического роста Грузии с 4,3% до 3,5%.



В отчете организации также говорится, что в 2022 году экономический рост страны составит 5,8%, а в 2023 году ожидается рост в пределах 5,5%.



Что касается прогноза правительства Грузии, то в этом году правительство прогнозирует 4,3%-ый экономический рост в стране.





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