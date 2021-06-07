

В Грузии пенсионеры могут сами выбрать обслуживающий банк

07.06.2021 12:33





Пенсионеры имеют право перевести свою пенсию в любой другой банк в Грузии, заявил гендиректор Liberty Bank Васил Ходели.



Liberty bank на протяжении последних десяти лет является эксклюзивным агентом правительства Грузии по распределению пенсий и социальных пособий. Договор с банком был оформлен в 2014 году. Его срок истек в 2019 году, но соглашение с финансовым учреждением было продлено до 2022 года.



Ходели провел встречу со спикером парламента Грузии Кахой Кучава. Стороны обсудили вопросы возможности пенсионеров забирать пенсию из других банков страны.



«По контракту пенсионер имеет право перевести свою пенсию в другой банк. Мы также говорили о процентных ставках. Наша сегодняшняя встреча стала продолжением дискуссии, организованной в финансово-бюджетном комитете, и там были заданы некоторые вопросы, в том числе по процентной ставке. Мы привели статистику, что сегодня этот тип необеспеченного потребительского кредита выдается нашему старшему поколению клиентов по рыночной ставке. Появится ли какая-то возможность в будущем, посмотрим», — сказал Ходели в эфире Первого канала.



На сегодняшний день в Грузии около 800 тысяч пенсионеров. Пенсия по возрасту полагается женщинам от 60 лет и мужчинам – от 65 лет. Пенсионеры до 70 лет получают пенсию в размере 240 лари (74,5 доллара), а старше 70 – 275 лари (85,4 доллара). На пенсионное обеспечение в бюджете Грузии выделено 2,6 миллиарда лари (807 миллионов долларов).



Liberty Bank — один из крупнейших банков Грузии с совокупными активами более 2 миллиардов лари(более 620 миллионов долларов) и капиталом 200 миллионов лари (62 миллиона долларов). У банка самая крупная филиальная сеть, насчитывающая более 360 отделений и 570 банкоматов. В Liberty Bank работает более 4 600 сотрудников, обслуживающих более 1,7 миллиона клиентов.



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