

Турнава: Первый поезд Ереван-Батуми-Тбилиси отправится 15 июня

07.06.2021 14:18





«Первый поезд Ереван-Батуми-Тбилиси отправится 15 июня, это означает, что туристы из нашего союзного и соседнего государства традиционно будут приезжать в Грузию и гостить на наших курортах, в столице и других туристических местах», — заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава после окончания заседания правительства.



Как отметила Турнава, прошла одна неделя после того, как открылись сухопутные границы и это уже дало первые результаты.



«Прошла уже неделя с тех пор, как мы приняли решение и открыли сухопутные границы. Это уже дало нам первые результаты с точки зрения пересечения сухопутных границ, в виде увеличения туристических потоков из соседних с нами стран. Восстановлено железнодорожно-пассажирское сообщение между Арменией и Грузией. 15 июня отправится первый поезд Ереван-Батуми-Тбилиси. Это означает, что туристы из нашего союзного государства традиционно будут приезжать и гостить в Грузии. Также идет бесперебойное передвижение на сухопутной границе с Турецкой Республикой. Увеличилось количество туристов из Украины, они могут приехать как воздушным, так и морским путем. Ведется работа с Азербайджаном по упрощению правил приема их граждан при въезде в Грузию путем пересечения сухопутной границы. Мы очень надеемся, что это решение не задержится и у нас будет возможность традиционно принимать наших азербайджанских друзей в Грузии», — заявила Натия Турнава.





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