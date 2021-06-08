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ВБ дополнительно выделил 34.5 млн долларов на программу вакцинации в Грузии
08.06.2021 17:07
Программа вакцинации Грузии будет усилена за счет финансирования в размере 34.5 миллиона долларов США, утвержденного советом исполнительных директоров 7 июня.
Как отмечается в информации Всемирного банка, эта сумма добавлена к 80 млн долларов США, выделенным Всемирным банком в марте 2020 года на проект быстрого реагирования на COVID-19.
Основными задачами утвержденного сегодня дополнительного финансирования являются обеспечение равного доступа к вакцинам от COVID-19, усиление системы вакцинации Грузии для содействия эффективному использованию вакцин, а также укрепление ответны мер на COVID-19. Посредством этой поддержки Всемирный банк вносит свой вклад в осуществление плана правительства Грузии по вакцинации, что предполагает вакцинацию 60% населения в 2021 году.
«Всемирный банк был одним из первых международных финансовых институтов, который в начале кризиса оказал Грузии поддержку посредством проекта быстрого реагирования на COVID-19, и сейчас, этим дополнительным финансированием, мы поможем правительству в реализации плана вакцинации», - отметил региональный директор Всемирного банка на Южном Кавказе Себастьян Молинеус.
По его словам, «пандемия, прежде всего, легла тяжелым бременем на экономику страны, ее жителей и предприятия, поэтому эффективный план вакцинации приобретает решающее значение для быстрого и устойчивого восстановления Грузии и, что самое важное, для спасения жизней людей».
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