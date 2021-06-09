

В Грузии планируется строительство подземного газохранилища

09.06.2021 10:48

Спутник-Грузия



Компания, которая построит первое подземное хранилище газа (ПХГ) в Грузии, определена и с ней ведутся переговоры для подписания соглашения, говорится в тексте отчета о работе кабинета министров, представленного премьер-министром страны в парламент.



О строительстве хранилища газа мощностью 300 миллионов кубометров в Грузии разговоры ведутся с 90-х годов прошлого века. Проект получил новую жизнь, когда правительство объявила тендер на постройку хранилища. Строительство должно было завершиться к 2022 году, но из-за сложности осуществления сроки были перенесены до 2024 года.



По данным правительства, уже определена компания, которая будет строить ПХГ в Гардабани, и теперь с ней продолжатся переговоры для оформления соглашения.



По данным правительства, уже подготовлено технико-экономическое обоснование проекта, отчет о его воздействии на окружающую среду и проект специального законодательства.



Общая стоимость проекта строительства ПХГ составляет порядка 250 млн евро, финансирование будет осуществляться за счет средств Корпорации нефти и газа и средств, привлекаемых от международных финансовых институтов.



Грузия на данным момент является единственной страной Закавказья, не имеющей собственного ПХГ. Газоснабжение Грузии осуществляется исключительно за счет импорта.



Основным поставщиком газа для Грузии является Азербайджан.



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