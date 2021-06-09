

Двойное налогообложение между Гонконгом и Грузией упраздняется с 1 июля

09.06.2021 11:42





Правительство Специального административного района (САР) Гонконг в Китае объявило, что Всеобъемлющее соглашение об избежании двойного налогообложения, подписанное им с Грузией, вступит в силу 1 июля, сообщает агентство Синьхуа.



Соглашение, подписанное в октябре прошлого года, вступит в силу после завершения соответствующих процедур ратификации. Соглашение вступит в силу в отношении налогов Гонконга за любой год начисления, начинающийся 1 апреля 2022 года или после этой даты, сообщил представитель правительства САР.



Грузия участвует в инициативе «Пояса и пути», сказал пресс-секретарь правительства, добавив, что соглашение принесет большую степень определенности в отношении налоговых обязательств для тех, кто занимается трансграничной предпринимательской деятельностью, и будет способствовать развитию двусторонней торговли и инвестиционн



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