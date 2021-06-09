

В Ахалцихе 10 июня пройдет молодежный форум трудоустройства

09.06.2021 11:50









Форум состоится 10 июня в первом корпусе госуниверситета Самцхе-Джавахети с 11:00 до 16:00.



Вакансии представят 49 компаний малого и среднего бизнеса. Всего будет представлено 260 вакансий и 50 мест для стажировки — в основном, из сфер обслуживания и производства.



Форум готов принять более 300 соискателей работы, которые смогут лично встретиться с работодателями и узнать больше о существующих вакансиях.



Представители тех компаний, которые физически не смогут принять участие в форуме, свяжутся с кандидатами онлайн.



Организаторами форума являются Государственное агентство содействия трудоустройству, сеть неправительственных природоохранных организации Кавказа (CENN). Форум пройдет в рамках проекта «EU4Youth: развитие экосистемы социального предпринимательства (SEED) для зеленого роста».



Перед началом форума более ста молодых людей уже смогли пройти переподготовку с помощью госуниверситета Самцхе-Джавахети и CENN.



Форумы трудоустройства недавно уже прошли в Батуми и в Гори.



В апреле в Батуми более 20 компании предложили соискателям работы около 400 разных вакансий. А форум в Гори состоялся в рамках поддерживаемого ЕС проекта «Учение, обучение, достижение и установление связей для трудоустройства». В мероприятии приняли участие до 3 000 соискателей работы.



Госагентство содействия трудоустройству призывает всех соискателей работы зарегистрироваться на электронном портале worknet.gov.ge. В случае регистрации граждане постоянно будут получать информацию, в качестве смс-сообщений о тех вакансиях, которые есть на рынке труда, также о запланированных форумах трудоустройства и других сервисах, которые помогут с работой.



Для получения более подробной информации нужно обратиться к Агентству содействия трудоустройству, перейдя по ссылке Молодежный форум трудоустройства пройдет в Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети), сообщает Государственное агентство содействия трудоустройству.Форум состоится 10 июня в первом корпусе госуниверситета Самцхе-Джавахети с 11:00 до 16:00.Вакансии представят 49 компаний малого и среднего бизнеса. Всего будет представлено 260 вакансий и 50 мест для стажировки — в основном, из сфер обслуживания и производства.Форум готов принять более 300 соискателей работы, которые смогут лично встретиться с работодателями и узнать больше о существующих вакансиях.Представители тех компаний, которые физически не смогут принять участие в форуме, свяжутся с кандидатами онлайн.Организаторами форума являются Государственное агентство содействия трудоустройству, сеть неправительственных природоохранных организации Кавказа (CENN). Форум пройдет в рамках проекта «EU4Youth: развитие экосистемы социального предпринимательства (SEED) для зеленого роста».Перед началом форума более ста молодых людей уже смогли пройти переподготовку с помощью госуниверситета Самцхе-Джавахети и CENN.Форумы трудоустройства недавно уже прошли в Батуми и в Гори.В апреле в Батуми более 20 компании предложили соискателям работы около 400 разных вакансий. А форум в Гори состоялся в рамках поддерживаемого ЕС проекта «Учение, обучение, достижение и установление связей для трудоустройства». В мероприятии приняли участие до 3 000 соискателей работы.Госагентство содействия трудоустройству призывает всех соискателей работы зарегистрироваться на электронном портале worknet.gov.ge. В случае регистрации граждане постоянно будут получать информацию, в качестве смс-сообщений о тех вакансиях, которые есть на рынке труда, также о запланированных форумах трудоустройства и других сервисах, которые помогут с работой.Для получения более подробной информации нужно обратиться к Агентству содействия трудоустройству, перейдя по ссылке https://www.facebook.com/worknet.gov.ge или же позвонить на горячую линию минздрава – 1505.



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